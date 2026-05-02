Galatasaray taraftarına şampiyonluğu sorduk

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir...

Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk oluyor.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar Samsunspor'u yenerse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

"KAZANIRSANIZ ŞAMPİYONSUNUZ, NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?"

Biz de karşılaşma öncesi Samsun'da yerimizi aldık ve sarı-kırmızılı taraftarlara mikrofon uzattık.

Muhabirimiz Hazal Palavar, Galatasaray taraftarlarına "Galatasaray maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Neler söylemek istersiniz?" diye sordu.

İşte sarı-kırmızılı taraftarlardan karşılaşma öncesi aldığımız yanıtlar...