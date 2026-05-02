Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak

İngiltere Championship'in 46. ve son haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Norwich City'yi konuk etti.

MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-siyahlı ekip 2-1 kazandı. Mücadelede ev sahibinin golleri 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada McBurnie'den geldi.

Norwich'in tek sayısını ise 26. dakikada Toure kaydetti.

PLAY-OFF'A KALDI!

Bu sonuçla puanını 73 yapan Kaplanlar, sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig yolunda play-off oynama hakkı elde etti. Hull'ın play-off yarı finalindeki rakibi ise Millwall oldu.

Premier Lig'e yükselen ikinci takım ise Ipswich Town oldu.

Ipswich, 1 sezonluk aranın ardından 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Daha önce Coventry yükselmeyi garantilemişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan maç sonu takımının galibiyetini kutlayan Acun Ilıcalı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu anlar kameraların objektifinden kaçmadı.

2022'de Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, bu tarihten sonra önemli bir değişim sürecine girdi.

"Kaplanlar" lakaplı ekip, Ilıcalı'nın yönetiminde ligde sırasıyla 19., 15., 7. ve 21. basamaklarda yer aldı.

En son 2016/17 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden Hull City, Türk iş insanının liderliğinde yeniden İngiliz futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.