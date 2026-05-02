Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amedspor oldu

Süper Lig'e çıkma mücadelesinde büyük heyecan!

1. Lig'in 38. ve son haftasında Amedspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.

Iğdır FK, 6. dakikada Moryke Fofana ile 1-0 öne geçti. Amedspor, 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım ile 1-1'i buldu.

KIRAN KIRANA SÜPER LİG MÜCADELESİ...

Amedspor, 45. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Iğdır FK, Diagne'nin 45+3. dakikada kendi kalesine attığı golle devreye 2-2 ile gitti.

Amedspor, 49. dakikada Dia Saba'nın golüyle 3-2'yi buldu. Iğdır, 80. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.

AMEDSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELDİ!

Amedspor, bu sonuç ve aynı puandaki (74-74) Esenler Erokspor'un Pendikspor ile berabere kalıp puan kaybı yaşamasının ardından ligi ikinci tamamladı ve Süper Lig'e yükseldi.

Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

1. Lig'de Esenler Erokspor, sezonu üçüncü sırada tamamladı. İstanbul ekibi, doğrudan play-off finali oynayacak.

PLAY-OFF'TA EŞLEŞMELER

(Tek maç)

Çorum FK - Keçiörengücü

Bodrum FK - Pendikspor

Bu turda rakibini geçen takımlar, yarı finalde karşı karşıya gelecek. (İki maç)

Play-off'ta ilk tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

2. Tur ilk maçları 11 Mayıs, rövanşları ise 15 Mayıs'ta oynanacak.

1. Lig'de play-off finali 24 Mayıs'ta oynanacak.