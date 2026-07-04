Suudi Arabistan ekibi Onuachu’ya Trabzonspor’dan aldığının 11 katını önerdi: Ortalık karıştı!

Trabzonspor kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmak isteyen Paul Onuachu krizi yaşanıyor.

Bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisini çeken Paul Onuachu, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından cazip bir transfer teklifi aldı ve bordo mavili takımdan ayrılmak istiyor.

ARAPLAR TAM 11 KAT FAZLA MAAŞ ÖNERDİ: 22 MİLYON EURO...

Suudi kulübünün, Nijeryalı golcüye Trabzonspor'dan aldığı ücretin tam 11 katını önerdiği ve yıllık 22 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmak isteyen 32 yaşındaki futbolcunun, haftalık 450 bin euroya denk gelen bu servet değerindeki öneriyi kabul ettiği ifade edildi.

TEKLİFİ KABUL ETTİ: TRABZON FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ!

Al Ahli'nin Trabzonspor'a ise Onachu'nun bonservisi için 20 milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirdiği ancak bordo mavililerin bunu kabul etmediği kaydedildi.

Bordo-mavili yönetimin, 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcuları ile görüşen Suudi kulübünü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.