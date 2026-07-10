LGS şampiyonu Zeynep, başarının formülünü paylaştı

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puana ulaşan Niğde Abdulhamithan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ülkü Aslan, Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı.

Sınav sürecini planlı bir çalışma programıyla yöneten 14 yaşındaki başarılı öğrenci, akademik başarının yalnızca uzun saatler ders çalışmakla değil, istikrarlı bir çalışma disiplini ve doğru zaman yönetimiyle mümkün olduğunu belirtti.

TELEFONU DERS DIŞINDA KULLANMADI

Sınava hazırlanırken teknolojiyi kontrollü kullandığını ifade eden Zeynep Ülkü Aslan, sosyal medya ile arasına mesafe koyduğunu ve kişisel bir cep telefonu kullanmadığını söyledi.

İhtiyaç duyduğunda yalnızca ailesinin telefonundan yararlandığını dile getiren Aslan, bu kullanımın da tamamen eğitim amaçlı olduğunu belirtti. Çözemediği soruların video çözümlerini izlemek ve konu tekrarlarını yapmak dışında telefona yönelmediğini ifade eden başarılı öğrenci, dikkatini dağıtacak unsurlardan uzak durmanın kendisine büyük avantaj sağladığını vurguladı.

"ANLAMADIĞIM SORUYU ASLA YARIM BIRAKMADIM"

Başarısının en önemli nedenlerinden birinin eksiklerini mutlaka tamamlaması olduğunu belirten Aslan, çözemediği hiçbir soruyu cevapsız bırakmadığını söyledi.

Anlamadığı konular üzerinde ısrarla durduğunu ifade eden genç öğrenci, gerektiğinde öğretmenlerinden destek aldığını belirterek, "Yapamadığım sorunun mutlaka üzerine gittim. O soruyu anlamadan bırakmadım. Gerekirse öğretmenlerime götürdüm ve mutlaka öğrendim." sözleriyle öğrenme sürecindeki kararlılığını anlattı.

DERSİN YANINDA SOSYAL HAYATINI DA KORUDU

Yoğun sınav hazırlık dönemine rağmen sosyal yaşamından tamamen vazgeçmediğini söyleyen Aslan, ders ile dinlenme arasında denge kurmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Arkadaşlarıyla zaman zaman vakit geçirdiğini belirten başarılı öğrenci, piyano çalmanın kendisini rahatlattığını ve okuldan döndükten sonra kısa bir dinlenmenin ardından o gün işlenen konulara yönelik testler çözdüğünü anlattı. Böylece öğrendiklerini günlük tekrarlarla pekiştirdiğini kaydetti.

HEDEFİ TIP FAKÜLTESİ VE ÜNİVERSİTE BAŞARISI

LGS'deki başarısını eğitim yolculuğunun ilk önemli adımı olarak gören Zeynep Ülkü Aslan, gelecekte tıp eğitimi almayı hedeflediğini söyledi.

İyi bir üniversitede tıp fakültesini kazanmak istediğini dile getiren Aslan, üniversite sınavında da derece elde ederek eğitim hayatını aynı kararlılıkla sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLDU

Başarı hikâyesinde ailesi ve öğretmenlerinin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aslan, sınav süreci boyunca hem akademik hem de manevi anlamda sürekli destek gördüğünü belirtti.

Ailesinin kendisine motivasyon sağladığını, öğretmenlerinin ise anlamadığı konuları sabırla tekrar anlatarak gelişimine katkı sunduğunu ifade eden başarılı öğrenci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

LGS ADAYLARINA TAVSİYE: HER GÜN AZ DA OLSA DÜZENLİ ÇALIŞIN

Kendisinden sonra LGS'ye girecek öğrencilere de önerilerde bulunan Zeynep Ülkü Aslan, başarının kısa süreli yoğun çalışmadan değil, istikrarlı bir programdan geçtiğini söyledi.

Telefon kullanımının mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğine dikkat çeken Aslan, sosyal aktivitelerin tamamen bırakılmaması gerektiğini ancak derslerin her gün aksatılmadan tekrar edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

"Az da olsa her gün düzenli çalışmak başarıyı getiriyor." diyen genç şampiyon, disiplinli çalışma alışkanlığının hedeflere ulaşmada en güçlü anahtarlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.