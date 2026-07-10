Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürdürüldü
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor.
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Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, dörde dört oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
ÇİFT İDMAN YAPILACAK
Galatasaray, hazırlıklarını bugün yapacağı çift idmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)