Galatasaray'ın istediği Can Uzun transferinde pürüz çıktı

Süper Lig'de üst üste dördüncü, tarihinde ise 26. kez şampiyon olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyır.

Son dört sezonda olduğu gibi bu yaz transfer döneminde de kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun gelmişti.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRAYA KALDI

Sky'ın haberine göre Galatasaray, Can Uzun'un transferi için Bundesliga ekibiyle görüşmelere başladı.

Genç yıldızın Frankfurt'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve transfer kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesinin beklendiği kaydedildi.

Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin Can Uzun için 60 milyon euro talep ettiği aktarılırken, Premier Lig'den bazı kulüplerin de 20 yaşındaki futbolcuyu radarında bulundurduğu yazıldı.

ALMANLARIN BONSERVİS TALEBİ 60 MİLYON EURO

Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtilirken, bugün ortaya atılan iddialarda sarı-kırmızılıların 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

Geride kalan sezonda Frankfurt ile 28 resmi maçta boy gösteren Uzun, 10 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.