taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8107
Euro
6.4608
Altın
1476.47
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.789
Bitcoin
42422.43

Gani Müjde'nin Mazhar Alanson anısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için eleştirilen Mazhar Alanson'a bir tepki de Gani Müjde'den geldi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 21:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mazhar Alanson'a ödül için tepkiler devam ediyor...

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra, "Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" ifadelerini kullanmıştı

Ünlü yönetmen Gani Müjde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldıktan sonra, "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diyen Mazhar Alanson ile ilgili bir anısını anlatarak tepkisini gösterdi.

Gani Müjde'nin Mazhar Alanson anısı

"BAKAN BALKONLU ODALARDAN GELEN ÇIĞLIKLARI UNUTMAYACAĞIM"

Müjde'nin Twitter hesabından yaptığı paylaştığı anısında "Ben de çekime kafası iyi gelen Mazhar'ın reklam arasında gidip Divan Palmira'nın bahçesine işemesini ve bahçeye bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları hiç unutmıyıcam." ifadelerini kullanarak Alanson'u eleştirdi.




YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

1133
İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi

İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi

751
Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

560
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

112
Gelecek Partisi'nin genç üyesinden diploma çıkışı

Gelecek Partisi'nin genç üyesinden diploma çıkışı

610
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

209
Adnan Oktar suç örgütünden 91 sanık tahliye oldu

Adnan Oktar suç örgütünden 91 sanık tahliye oldu

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir