Gaziantep'te otomobil takla attı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Küçük çocuğun acı ölümü...

Gaziantep-Nizip E90 karayolunda bir otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan baba ile 8 çocuk yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'ten bölgeye yönlendirilen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

7 YAŞINDAKİ MEHMET KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuklardan 7 yaşındaki Mehmet Bilik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.