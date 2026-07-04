Gaziantep'te otomobil takla attı: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep-Nizip E90 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunan 7 yaşındaki Mehmet Bilik yaşamını yitirdi.
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Küçük çocuğun acı ölümü...
Gaziantep-Nizip E90 karayolunda bir otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan baba ile 8 çocuk yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'ten bölgeye yönlendirilen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
7 YAŞINDAKİ MEHMET KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuklardan 7 yaşındaki Mehmet Bilik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)