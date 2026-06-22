Gaziantep'te son dönemde artan yılanlar yerleşim yerlerinde paniğe neden oldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde vatandaşlar endişeli...

İlçede havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar, vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor.

İKİ YILANIN DANSI KAYDA ALINDI

Son olarak bir binanın yakınında görülen iki yılan ile başka bir binanın otoparkında görülen yılan, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bina yanında görülen iki yılanın çiftleşme dansı dikkat çekti.

VATANDAŞLARDAN ÖNLEM ALINMASI ÇAĞRISI

Öte yandan diğer yılanın ise bina otoparkında kaçacak delik arama anları yer aldı.

Vatandaşlar, ilçenin çeşitli noktalarında yılan vakalarında artış yaşandığını ve yılanların evlere kadar girdiğini belirterek yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.