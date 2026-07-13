Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan markete ikinci kapama cezası

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, vatandaşların sağlığını riske atabilecek ürünler tespit edildi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, bir zincir market şubesinde bozulmuş, küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satışa sunulduğu belirlendi.

Ekiplerin tespitlerinin ardından işletme hakkında yasal süreç başlatılırken, market şubesine kapatma yaptırımı uygulandı.

AYNI MARKET DAHA ÖNCE DE KAPATILMIŞTI

Yapılan incelemelerde, söz konusu market şubesinin, daha önce de benzer bir ihlal nedeniyle işlem gördüğü ortaya çıktı. Aynı işletmeye daha önce üç gün süreyle kapatma cezası verildiği, ancak yeniden yapılan denetimlerde aynı türden uygunsuzlukların devam ettiği belirlendi.

Tekrar eden ihlaller nedeniyle bu kez uygulanan yaptırım artırılarak marketin 7 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesine karar verildi.