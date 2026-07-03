Gaziantep’te üzerine forklift devrilen genç işçi hayatını kaybetti
Kent merkezinde çalıştığı fabrikada forkliftle yük taşıdığı sırada aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan 19 yaşındaki Muhammed Şahin Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada forkliftle yük taşıdığı esnada eğimli olan iş yeri önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Muhammed Şahin Yılmaz, forkliftin üzerine devrilmesi sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Çevredeki çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
OTOPSİ YAPILACAK
Muhammed Şahin Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.