NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler, her şey mükemmel

Dünyanın gözü Ankara'da...

36. NATO Liderler Zirvesi'ne bu sene Türkiye ev sahipliği yapıyor.

32 ülkenin lideri zirve kapsamında Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi’nden sonra ikinci kez NATO Zirvesi kapsamında liderleri ağırlayacak.

Hazırlıklar tamamlanırken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, geçtiğimiz saat diliminde Ankara'ya ulaştı.

Ankara'ya gelen Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce de basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Rutte, şöyle devam etti;

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLER, HER ŞEY MÜKEMMEL"

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum.



Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim.



Ankara zirvesinde ülkelerin, yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.



NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını artırıyor.



Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek.”

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

“Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye, NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda savunma sanayisini çok net yukarı çekti. İstanbul, Ankara, Türkiye bizim için çok önemli. Ev sahibi Türkiye bizim için çok önemli.”

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDEN FAYDALANIYORUZ"

“NATO Türkiye'nin savunma sanayisinden faydalanıyor, ASELSAN bunun en iyi örneklerinden biri. Ancak NATO çok sayıda ülkeyi destekliyor.



Avrupa'da, ABD'de her yerde destek sağlıyoruz. Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımlarını da biliyoruz.



Şirketlerin sınırlar olmadan yatırım yapmasını istiyoruz.”

"CAYDIRICI OLMAK ZORUNDAYIZ"

“Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi artırıyoruz.



Paramızı işe dönüştürüyoruz, aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak burası gösteri platformu olacak.



Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.



Yeni sözleşmeler yalnızca güvenliğimizin güçlenmesi değil aynı zamanda ekonomilerimizin büyümesine katkı sağlayacak, yenilikçiliği teşvik edecek ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak.”

"TEHDİT GERÇEK"

“Tehdit gerçek, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru...



Ukrayna hava savunmasında desteğe ihtiyaç duyuyor.



Dün akşamki saldırıda da görüldüğü gibi, Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor.”

"LAHEY'DEKİ KARARLARI UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

“Önümüzdeki iki gün boyunca, 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez’den ortaklarla birlikte, NATO’nun görevini yerine getirmeye devam etmesini sağlamak amacıyla bir araya gelecek.



AB'den Ukrayna’dan Pasifik Birliği’nden sonuç almaya devam edeceğiz.



Lahey’deki kararları uygulamaya devam edeceğiz.



İttifak olarak dünya ekonomik gücünün üçte ikisini temsil ediyoruz. NATO içerisinde özgürlüğün savunulmasında da hep beraberiz.”

HÜRMÜZ BOĞAZI MESELESİ

“Avrupalı müttefikler ve Kanada, halihazırda yurtiçi hasılalarının yüzde 4'ünü savunma ve güvenlik için yatırıma ayırıyor.



Başkan Trump da aslında ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu.



Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret trafiğini devam ettirmede Başkan Trump ile mutabık kaldık.”

"DEMOKRASİLERDE SEÇİMLER ÖNEMLİ"

“Demokrasilerde seçimler önemlidir. Seçimlerden daha önemli şeyler vardır. Özgür medya bunlardan bir tanesidir. Araştırmalarınızı istediğiniz gibi yapabilmeli, soru sormalısınız. Medya söz konusu olduğunda medyanın önemli toplantılara katılıyor olması da bizim için en büyük gösterge.”

"PUTİN ÇARESİZ"

“Dün akşam Ukrayna'ya düzenlenen saldırı, Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Ukrayna, ölü sayısını aileler açısından ne kadar korkunç olsa da söyleyebiliyor.



Ukrayna'nın yaptığı Rusya'nın ekonomisini mahvetmek. Geçtiğimiz aylarda Rusya, cephede ilerleyebiliyorlardı artık başa baş gidiyorlar.



Rusya, yeniden masum Ukrayna halkını vurdu. Ukrayna halkı için acı bir saldırıydı ve bu Rusya'nın çaresizliğini gösteriyor.



İngiltere, savunma harcamalarına artış gerçekleştirerek yapılması gerekeni yaptı.



Ruslar, profesyonelliğe yakışmayan pervasız hareketlerde bulunuyor. Biz kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız.



IP4 liderleri ile yakın diyalogdayız. Çin konusunda naif olamayacağımız konusunda kesin olarak mutabıkız. Rusların saldırılarını destekleyen bir ülke o yüzden naif davranamayız.”

"GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYORUZ"

“Avrupalılar komuta konusunda konumunu artırıyor. Ukrayna konusunda da ABD hala desteklemeye devam ediyor. Farklı bölgelerde de benzerini görebiliyoruz.



Yeni yapılar oluşmaya başladı bile. Avrupa ve Kanada tarafından 250 milyardan fazla harcama yapıldı. Biz Avrupa olarak, çok hızlı bir şekilde ilerleyerek gücümüzü artırıyoruz.”

"GÜÇLÜ AVRUPA, GÜÇLÜ NATO"

“ABD hala konvansiyonel destek sağlıyor ancak öncesinde ABD'ye bağımlı yaşıyorduk. ABD, Rusya'nın denizaltılarını engelliyordu. Şu anda sürdürülebilir bir yapıya sahip değil. Şu anda ABD kadar yatırım yapıyoruz. Güçlü Avrupa, güçlü NATO demek. ABD şemsiyesi güvenlik garantörümüz.”