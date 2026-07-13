Gazze'de ambulans krizi derinleşiyor: Filonun yüzde 70'i hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'nde aylardır devam eden çatışmalar ve ablukanın etkileri sağlık sektöründe her geçen gün daha ağır hissediliyor. Özellikle ambulans filosunda yaşanan ciddi kayıplar ve bakım malzemesi eksikliği, acil sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olurken yaralıların ve kronik hastaların hastanelere ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşanıyor.

AMBULANS FİLOSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ HİZMET DIŞI

Sağlık çalışanlarının aktardığı bilgilere göre, İsrail saldırılarının yanı sıra yedek parça, motor yağı, lastik ve akü temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta, ambulans ve hasta nakil araçlarının yüzde 70'ten fazlası kullanılamaz hale geldi.

Bu durumun, acil müdahale gerektiren vakalara ulaşılmasını ciddi şekilde zorlaştırdığı belirtiliyor.

YEDEK PARÇA YOKLUĞU BAKIM ÇALIŞMALARINI DURDURDU

Nasır Hastanesi bünyesinde ambulans ve hasta nakil araçlarının bakımından sorumlu teknisyen İbrahim Ahmed Cude, araçların hizmette tutulabilmesi için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Cude, yeni motor yağı temin edilemediği için zaman zaman kullanılmış yağları yeniden kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık 16 ambulans ve hasta nakil aracının yalnızca lastik, akü ve motor yağı eksikliği nedeniyle devre dışı kaldığını ifade etti.

HASAR GÖREN ARAÇLAR YEDEK PARÇA KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜ

İbrahim Ahmed Cude, İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırılarında yaklaşık 25 hasta nakil aracının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Çalışır durumdaki ambulansların görev yapmaya devam edebilmesi için bazı hasarlı araçların sökülerek yedek parça kaynağı olarak kullanıldığını belirten Cude, mevcut imkanlarla filoyu ayakta tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

20 ARAÇ, 1 MİLYON KİŞİYE YETMİYOR

Özellikle böbrek hastalarının taşınmasında kullanılan hasta nakil araçlarının çalışır durumda tutulabilmesi için lastiklerin yüksek maliyetlerle temin edilmeye çalışıldığını aktaran Cude, aktif olarak kullanılan yaklaşık 20 aracın Han Yunus'ta yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Nasır Hastanesi ambulans şoförü Hasan İmran da, yedek parça girişinin engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

İmran, son bir ay içinde 16'dan fazla ambulans ve hasta nakil aracının bakım malzemesi eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirterek, her gün çok sayıda yaralı ve hasta için yardım çağrısı aldıklarını ancak araç yetersizliği nedeniyle bunların önemli bölümüne ulaşamadıklarını ifade etti.

Sağlık çalışanları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak Gazze'ye ambulans, yedek parça, lastik, motor yağı ve akü girişinin bir an önce sağlanmasını istedi.

HASTALAR TEDAVİYE ULAŞMAKTA ZORLANIYOR

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Muhanned Caan ise ambulans sayısındaki azalma nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin her geçen gün zorlaştığını anlattı.

Ambulansların çoğu zaman olay yerine geç ulaştığını, bazı durumlarda ise hiç gelemediğini belirten Caan, hastaneye kendi imkanlarıyla gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Vücudunda halen çok sayıda şarapnel parçası bulunduğunu ifade eden Caan, özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda ambulans eksikliğinin hayati risk oluşturduğunu belirterek, Gazze'ye ambulans ve bakım malzemelerinin ulaştırılması çağrısını yineledi.