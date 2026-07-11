Gazze'de can kaybı 73 bin 221’e yükseldi

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı, önceki saldırılarda ölen 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

İSRAİL, ATEŞKES DİNLEMİYOR

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 98’e, yaralı sayısı 3 bin 535’e, enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 800'e ulaştı.

CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 221’e, yaralı sayısı 173 bin 643’e yükseldi.