Gazze'de can kaybı 73 bin 74’e çıktı

İsrail, asteşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı' son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 4 sivilin cenazesi ile 12 yaralının getirildiği bildirildi.

ATEŞKES ANLAŞMASI SONRASI YARALI SAYISI 3 BİN 429'A ULAŞTI

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 1059’a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 788’e, yaralı sayısının da 3 bin 429’a ulaştığı bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 73 BİN 74'E YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 74’e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 173 bin 537’ye yükseldiği aktarıldı.