Bir efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf yollara veda ediyor

İlk olarak 1976 yılında yollara çıkan dizel motorlu Volkswagen Golf, uzun yıllar boyunca pazarın en çok satan kurumsal ve bireysel araçlarından biri olmayı başardı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, tüketici talepleri doğrultusunda artık tamamen benzinli ve hibrit motor seçeneklerine odaklanılacağı belirtildi.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ MOTORLAR DİZELİN YERİNİ ALIYOR

Gelişen batarya teknolojileriyle birlikte uzun menzil sunan yeni nesil elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller, dizel motorların en büyük alternatifi haline geldi.

Özellikle Land Rover ve BMW gibi lüks markaların yüksek batarya kapasiteli yeni modelleri, uzun yolculuk yapan kurumsal kullanıcıların tercihlerini tamamen değiştiriyor.

Yüksek yakıt fiyatları ve artan vergiler de tüketicileri geleneksel dizel motorlu araçlardan hızla uzaklaştıran diğer önemli etkenler arasında yer alıyor.

Sektör analistleri, ikonik Golf modelinin bu hamlesiyle birlikte dizel teknolojisinin artık ana akım olmaktan çıkarak tamamen niş bir alana sıkıştığını vurguluyor.