Bakan Osman Aşkın Bak’tan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, turnuva yönetiminin Filistin'e destek amacıyla broş takmasına izin vermemesinin ardından raketinde 'karpuz figürlü titreşim önleyici' kullanarak korta çıkan Zeynep Sönmez ile gurur duyduklarını belirtti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.

"ZEYNEP'LE GURUR DUYUYORUZ"

Bakan Bak, paylaşımında "Vicdanı, cesareti ve insanlık değerlerini her şeyin üzerinde tutan sporcumuz Zeynep Sönmez’le gurur duyuyoruz. Filistin’de yaşanan insani drama karşı sessiz kalmayarak sergilediği onurlu duruş, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını; aynı zamanda evrensel değerlerin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamlı hassasiyetinden dolayı sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, mazlumun yanında duran her vicdanlı sesi saygıyla selamlıyorum" değerlendirmesinde bulundu.