Venezuela'da 44 yaşındaki Flores, 8. günde sağ kurtarıldı

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.

Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 2295'e, yaralı sayısı ise 10 bin 571'e yükseldi.

8 GÜN SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Enkaz altında kalanlar için umutlar tükenmeye başlarken 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores, depremlerden 8 gün sonra La Guaira'daki enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Yoğun çalışmalar sonucunda 9 metre derinlikten çıkarılan Flores'in kurtarılma anlarına ait görüntülerde, kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan depremzede ile ilk kez görsel temas kurduğu anlar yer aldı.

HORTUM VE ŞIRINGA İLE SU VERİLDİ

Görüntülerde ayrıca 44 yaşındaki Flores'in kalın beton bloklar ve molozların arasındaki dar bir boşluktan parmaklarını çıkardığı görüldü.

Şili İtfaiyesi, kurtarma operasyonu sırasında Gil Flores'e su, yiyecek ve ilaç ulaştırdıklarını, sıvıların hortum ve şırınga yardımıyla verildiğini açıkladı.

"BİR UMUT IŞIĞI GÖRDÜM"

Hernan Alberto Gil Flores'in eşi Usbimar Gonzales ise "Onun hayatta olduğunu öğrendiğimde bir umut ışığı gördüm. O bir kahraman gibi dayandı" dedi.

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) ekibinden Sebastian Mocorquer yaptığı açıklamada, depremden yedi gün sonra gerçekleştirilen kurtarmaların "olağanüstü bir durum" olarak değerlendirilebileceğini söyledi.