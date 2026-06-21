Gazze'de İsrail'in saldırılarında 17 binden fazla çocuk hayatını kaybetti

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Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor.

İsrail tarafından Gazze'ye yönelik başlatılan savaşta 3. yıla yaklaşılırken Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm dünyanın aklına kazındı.

Savaş sürecinde bir sürü çocuk açlıktan, hastalıktan ya da İsrail askerleri tarafından saldırılarda vahşice öldürüldü.

17 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

En son Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan verilere göre Gazze'de 17 binden fazla çocuk öldürüldü.

Bu süreçte çocuklar öldürülürken arkalarında ise acılı aileler ve yürek burkan konuşmaları kaldı.

APARTMAN DAİRESİ BOMBALANDI

İsraıl, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini insansız hava aracıyla bombaladı.

Saldırıda, Şifa Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Muhammed Hebil ile oğlu Musa hayatını kaybetti.

BÜYÜK BİR KISMI ÇOCUK OLMAK ÜZERE 15 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu geçtiğimiz aylarda, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.

Saldırı sonucunda 2’si kadın 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve büyük bir kısmı çocuk olmak üzere 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

BABASI GÖZYAŞLARINI DURDURAMADI

Saldırı sonrasında geriye ailesinden acıklı sözler ve gözyaşlarını durduramayan babası kaldı.

İsrail'in en son saldırılarından birisi de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırısı oldu.

BACAĞINI KAYBETTİ

Muhammed bebek İsrail saldırılarında yaralanarak bacağını kaybetti.

Doktorlar tarafından durumunun kötüleştiği açıklanan Muhammed bebek elindeki yara tedavi edilemezse elini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

BABASININ YARDIM ÇIĞLIKLARI

Babasının tüm dünyaya yardım çığlığı ise hala akıllarda yerini koruyor.

Artık yaşananlar sadece İsrail'in saldırıları ile de kalmıyor.

AÇLIKTAN ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR

İsrail tarafından bilinçli olarak Gazze'ye gıda sokulması engellenerek çocuklar ve ailelerin açlıktan ölmesi amaçlanıyor.