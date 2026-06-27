Gazze'de son can kaybı 73 bin 51'e çıktı

İsrail, asteşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı' son duruma ilişkin açıklama yaptı.

ATEŞKESTEN BU YANA BİN 38 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ

Yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 38'e, yaralı sayısı 3 bin 329'a yükseldi.

CAN KAYBI 73 BİN 51'E YÜKSELDİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 51'e çıktı.

Yaralı sayısı 173 bin 437'ye ulaştı.