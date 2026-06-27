İsrailli analist: Erdoğan'ın Kudüs'ü fethetme hayali var

İsrail’de Türkiye korkusu derinleşiyor...

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde attığı adımlar İsrail'de telaşla takip ediliyor.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ YÜKSELİŞİNİ KONUŞTULAR

İsrail’in Kanal 14 televizyonunda sabah kuşağında konuşan Orta Doğu uzmanı Yoni Ben Menachem, Türkiye’nin bölgesel yükselişine ilişkin dikkat çekici ve sert iddialarda bulundu.

Programda Türkiye’nin askeri kapasitesi, savunma sanayii atılımları ve bölgesel etkisi masaya yatırılırken, kritik değerlendirmeler öne çıktı.

"SÜPER GÜÇ YOLUNDA İLERLİYORLAR"

Ben Menachem, Türkiye’nin bölgede daha baskın bir güç olma hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini öne sürerken, Ankara’nın stratejik silahlanma sürecine dikkat çekti.

İsrailli uzman "Türkiye bölgede süper güç olma yolunda ilerliyor. Silahlar ve uzun menzilli füzelerle donanıyorlar." ifadelerini kullandı.

"KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA’YI ELE GEÇİRMEYİ PLANLIYORLAR"

Programın en tartışmalı bölümünde Ben Menachem, Ankara’ya ilişkin iddialarını daha da ileri taşıyarak, "Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ele geçirmeyi planlıyorlar" dedi.

Menachem, "Türkiye, stratejik silahlar ve uzun menzilli füzelerle silahlanıyor. Son dönemde Ankara'ya karşı atılan siyasi adımların güvenlik açısından doğurduğu sonuçlar nedeniyle hükümetin bu konuyu derinlemesine değerlendirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin ardından ise stüdyoda soğuk rüzgarların estiği görüldü.

İsrailli uzman, bu çerçevede Türkiye’nin bölgesel hamlelerinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda farklı bağlamlarda güç projeksiyonu içerdiğini savundu.

"ANKARA-TEL AVİV HATTINDA TANSİYONU YÜKSELTECEK"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar’ın sözde "Ermeni soykırımı" meselesine ilişkin olası adımlarının da bölgesel dengeleri etkileyebileceğini ve Ankara ile tansiyonu yükseltebileceğini belirten Ben Menachem, İran ve Türkiye ekseninde şekillenen gelişmeleri "çok katmanlı bir güvenlik çemberi" olarak tanımladı.

"TÜRKİYE’Yİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Genel değerlendirmesinde ise İsrail yönetimine 'sahadaki gerçek güç dengelerine göre hareket etme' çağrısı yaparak “Türkiye’yi artık görmezden gelemeyiz. Hesaplarımızı gerçekler doğrultusunda yapmalıyız” dedi.