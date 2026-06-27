Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor

Batı'da krizler bitmek bilmiyor.

Ancak yaşanan kriz bu defa siyasi değil.

Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya adeta kavruluyor.

ALMANYA'DA REKOR KIRILDI

Almanya'da kayıtlar başladığınden beri ölçülen en yüksek sıcaklık 41,3°C ile Fransa sınırına yakın güneybatıdaki Saarbrücken kentinde ölçüldü.

Fransa ise bu hafta üst üste üç gün boyunca tarihinin en sıcak günlerini yaşadı.

AFP haber ajansının hesaplamalarına göre Avrupa genelinde en az 150 milyon kişi cuma günü 35°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldı.

350'DEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

27 Haziran 2026 itibarıyla Avrupa genelindeki rekor sıcak hava dalgası nedeniyle doğrudan ve dolaylı nedenlerle en az 350 ila 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'da aşırı sıcaklardan bunalarak serinlemek için suya giren en az 48 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

FRANSA'DA OKULLARA KLİMA DAĞITILDI

Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu hizmetlerinde acil önlemler alınmaya başlandı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, Fransa'nın başkentindeki okullara yüzlerce klima teslim edildiğini açıkladı.

MAĞAZALARDA İZDİHAMA NEDEN OLDU

Vatandaşlar aşırıcı sıcaklardan korunmak adına klima almaya başlarken oluşan yoğunluk kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların sınırlı klima stokları için birbirleriyle yarıştığı görüldü.

Fransa'da aşırı sıcaklar: Mağazalarda klima yoğunluğu oluştu

ADANA DEĞİL PARİS

Öte yandan Paris'te vatandaşlar sıcaktan korunmak için park ve bahçelerde bulunan havuzlara koştu.

Kentte kaydedilen görüntüler akıllara Adana'da su kanallarında serinleyen gençleri getirdi.

HER YAZ BENZER BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Bilindiği üzere Türkiye'de en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği Adana'da su kanalları yaz aylarında gençlerle dolup taşıyor.

Zaman zaman boğulma vakaları da yaşanırken yetkililer bu konuda sık sık uyarı da bulunuyor.

CANKURTARAN SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklara bağlı boğulma vakalarındaki ani artış nedeniyle nehir ve göl kenarlarındaki cankurtaran devriyelerini iki katına çıkardı.

Hükümet yetkilileri, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve araçlarda çocuk ya da evcil hayvan bırakmamaları konusunda ulusal acil durum mekanizmaları üzerinden sürekli olarak uyarıyor.

BİRDEN FAZLA YÖNTEME BAŞVURULUYOR

Fransızların sıcaklardan korunmak için başvurduğu tek yöntem ise bu değil.

Halk yüksek sıcaklıklarla mücadele etmek için geleneksel ve maliyetsiz bir yönteme yöneldi.

PENCERELER TEBEŞİR TOZU İLE BOYANIYOR

Ülkede "Blanc de Meudon" olarak bilinen ve normalde temizlik ya da boya yapımında kullanılan kalsiyum karbonat esaslı tebeşir tozu, termometrelerin 40 dereceyi aşmasıyla birlikte yok satmaya başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu pratik yöntem kapsamında vatandaşlar, tebeşir tozunu suyla karıştırarak ev ve okul pencerelerinin dış yüzeylerini boyuyor.

Camlarda oluşan süt beyazı tabaka, içeriye ışık girmesine izin verirken güneş ışınlarını ve ısıyı büyük oranda geri yansıtıyor.

ÜCRETSİZ SU DAĞITIM NOKTALARI

Ayrıca Fransa hükümeti, ülkede alarm seviyesini en üst basamak olan "kırmızı" fazına yükselterek tüm kamu binalarında ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz su dağıtım noktaları oluşturdu.

Paris başta olmak üzere büyük şehirlerdeki parklar, klimalı kütüphaneler ve belediye binaları, evsizlerin ve risk altındaki yaşlıların sığınabilmesi için 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.