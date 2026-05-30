Gelen şikayetlerin ardından düğmeye basıldı: Evlerdeki o detay yasaklandı

Son yıllarda ev sahipleri arasında hem güvenlik hem de ısı yalıtımı sağladığı için hızla yayılan bir trend, bu kez estetik ve tarih engeline takıldı.

Avustralya’nın Perth kentindeki Stirling Şehri Belediye Meclisi, sakinlerden gelen "çirkin görüntü" ve "tarihi dokunun bozulması" şikayetlerinin ardından radikal bir adım atarak bazı mahallelerde panjur kurulumunu resmen yasakladı.

Belediye meclisinde kabul edilen yeni karar, Mount Lawley, Menora ve Inglewood gibi tarihi koruma altındaki bölgelerde yürürlüğe girdi.

"Tarihi karakteri ve mimari detayları gizliyor"

Ev geliştirme uzmanları panjurların görsel olarak en çekici ürünler olmadığını kabul etse de, güvenlik ve yalıtım gibi önemli işlevleri nedeniyle tercih edildiğini savunuyor. Ancak belediye meclisi, bireysel mülk tercihlerinin sokakların ortak tarihi mirasının önüne geçemeyeceğini belirtti.

Yayınlanan resmi konsey belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Panjurlar gibi unsurlar, geleneksel konut formları için tipik değildir ve orijinal özellikleri gizleyebilir veya miras karakterini bozabilir. Sokağa bakan panjurlar, geleneksel binaların önemine katkıda bulunan orijinal pencereleri ve mimari detayları kapatıyor. Ayrıca kurulum yöntemi duvarlara kalıcı hasar verebiliyor."

Belediye Başkanı kararın gerekçesini açıkladı

Stirling Belediye Başkanı Mark Irwin, gelen tepkiler üzerine Yahoo News'e yaptığı açıklamada, belirlenmiş miras alanlarının mevcut karakterini korumayı amaçlayan yerel planlama politikalarına sahip olduklarını vurguladı. Irwin, durumu şu sözlerle özetledi:

"Stor panjurlar bu tarihi alanlarda daha yaygın hale gelmişti ve topluluk bu konuda endişelerini dile getirdi. Sokaktan görülebilen panjurlar, geleneksel formları koruma hedeflerimizle uyumlu değildi. Bu değişiklik, kuralları siyah-beyaz netliğine kavuşturdu."

Mevcut panjurlar için geçerli değil

Alınan yeni karara göre, ev sahipleri eğer panjurları sokağa bakan bir alanda değilse veya daha önceden alınmış resmi bir planlama onayına sahipse, mevcut panjurlarını sökmek zorunda kalmayacak. Ancak bundan sonra tarihi sokak manzarasını bozacak şekilde yeni bir panjur takılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.