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Gelin ve görümce dernekte fuhuş yaptırdı

Kocaeli’de masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran hamile görümce ve gelini, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 18.10.2019 - 17:14..
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Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar sonrasında harekete geçti.

Derneği fiziki takibe alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yapılan gözetimler sırasında içeriden çıkan müşterilerin ifadesine başvurdu.

Gelin ve görümce dernekte fuhuş yaptırdı

DERNEKTE FUHUŞ

İçeride fuhuş yaptırıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları belirlenen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan mağdur kadınlar ise daha sonra serbest bırakıldı.

Gelin ve görümce dernekte fuhuş yaptırdı

Gelin ve görümce dernekte fuhuş yaptırdı VİDEO

BİRİ 7 AYLIK HAMİLE ÇIKTI

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö.’nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö.’nün ise D.Ö.’nün ağabeyi ile evli olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptırılan derneğin ise mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

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