Gençlerbirliği, Kevin Rodrigues'i transfer etti
Gençlerbirliği, son olarak Gaziantep FK forması giyen tecrübeli futbolcu Kevin Rodrigues'i transfer ettiğini duyurdu.
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Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı.
Başkent ekibinin açıklamasına göre, 2025-26 sezonunda Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
KARİYERİ
Fransa vatandaşlığı da bulunan Rodrigues, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Toulouse'da adım attı.
Portekiz Milli Takımı formasını 3 kez giyen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Al-Qadsiah kulüplerinin yanı sıra Türkiye'de de Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de oynadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)