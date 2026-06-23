Giancarlo Esposito, Müslüman olduğunu açıkladı: İslam'a hayranlığını dile getirdi

Amerikalı oyuncu Giancarlo Esposito, özellikle Breaking Bad dizisindeki Gustavo 'Gus Fring' rolüyle dünya çapında tanınan usta bir aktör.

Esposito'nun İslam'a yönelişi, Suudi Arabistan'da 7 Dogs adlı film projesinin çekimleri sırasında başladı.

NAMAZ KILDIĞI GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMIŞTI

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al-Sheikh, aktörün prodüksiyon ekibiyle birlikte camide namaz kıldığını gösteren bir video paylaşmıştı.

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ardından Esposito, Fas ziyareti sırasında ülkeye ve İslam'a duyduğu derin hayranlığı ifade ederek Müslüman olduğunu açıkladı.

"TEK BİR ALLAH OLDUĞUNU ANLAMAK..."

Esposito, şu ifadeleri kullandı:

"İşte, insanların dindar olduğu bir ülkeye gelmek beni derinden etkiledi. Benim için dindarlık her şeydir.

Dindar olmak ve tek bir Tanrı, tek bir Allah olduğunu anlamak…

Biliyorsunuz, sizin ülkenizde Muhammed her şeydir. Benim için de aynı şey geçerli.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

İyiliğe, lütfa ve Tanrı enerjisine adanmış bir ülkede aynı duyguları hissediyorum. Bu yüzden hayatım değişti.

Farklı bir kültürün nasıl ibadet ettiğini, yaşadığını ve film yaptığını anlamak, bir insan olarak beni yüceltmek için çok önemli.

Benim için her şey şu: Siz benim için bir aynasınız. Fas'taki tüm insanlarınız benim kim olduğumun aynası.

Beni büyütüyorsunuz, beni yüceltiyorsunuz ve gerçekten bakarsam gerçeği organik ve güzel bir şekilde görüyorum.

Bu yüzden harika bir paylaşım.

"İÇİMİZDE HUZUR YOKSA, DIŞARIDA DA BULAMAYIZ"

Keşke Amerika’dan daha fazla insan buraya gelip halkınızın dokusunu ve güzelliğini gerçekten anlayabilseydi.

Barış içten gelir.

Eğer siz huzurlu olursanız, daha büyük ve daha eşdeğer bir barışı etkilemeye başlayabilirsiniz.

Sizinle birlikte olmak isteyen insanların yanında olarak… Dolayısıyla, içimizde huzur yoksa, dışarıda da asla huzur bulamayız."