Giorgia Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ev sahipliği teşekkürü

Tarihi zirve sona erdi.

32 üye ülkenin liderleri NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye'nin başkenti Ankara'da buluştu.

Zirveye katılan isimlerden biri de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Meloni, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Mükemmel misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu sayesinde savunmadan yasa dışı göçle mücadeleye kadar ikili operasyonumuzu ilgilendiren birçok konuyu görüşme fırsatı bulduk ve bundan dolayı kendisine doğrudan teşekkür etme ve tebriklerimi sunma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Meloni, "NATO, karşı karşıya bulunduğu zorlukların farkında olan, birlik içinde ve kendini güçlendirmeye kararlı bir ittifaktır." dedi.

Meloni, açıklamalarının ardından Ankara Havalimanı'na giderek Türkiye'den ayrıldı.