Giresun'da dereye uçan otomobildeki karı-koca öldü
Giresun'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu karı-koca yaşamını yitirdi, gelinleri ise yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Giresun'un Espiye ilçesi Karadoğa Yaylası mevkiinde Sefer A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARI-KOCA CAN VERDİ
Sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken gelinleri Nuran A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi