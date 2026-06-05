Giresun'da kayıp emekli öğretmenden acı haber

Giresun’un Bulancak ilçesinde Murat Durmuş, sabah saat 06.00 sıralarında yakınlarına sanayiye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Ancak kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine ailesi, kayıp ihbarında bulundu.

ARAÇ SAHİLDE TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Arama çalışmaları kapsamında Durmuş’a ait otomobil, Bulancak ilçesi eski cezaevi mevkiinde sahil kesiminde bulundu.

Aracın kapılarının açık olduğu ve anahtarının üzerinde olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine ekipler, çalışmalarını sahil hattında yoğunlaştırdı.

DENİZDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yürütülen aramalar sırasında Bulancak sahilinde, deniz içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, cesedin kayıp olarak aranan Murat Durmuş’a ait olduğu belirlendi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durmuş’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.