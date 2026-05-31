Gökyüzünde çifte nadirlik: Mavi Ay ve Mikro Ay, aynı gece buluşuyor

Bu gece gökyüzüne bakanlar, sık rastlanmayan bir astronomik olayla karşılaşacak. Dünya'nın doğal uydusu Ay, iki farklı gök olgusunu aynı anda yaşayarak dikkatleri üzerine çekecek. "Mavi Ay" ve "Mikro Ay" olarak adlandırılan bu eşsiz birleşim, hem astronomi tutkunları hem de amatör gözlemciler için kaçırılmayacak bir görsel şölen sunacak.

AYNI TAKVİM AYINDA İKİNCİ DOLUNAY

Astronomide "Mavi Ay" olarak bilinen olay, Ay'ın renginin değişmesiyle ilgili değil. Bu isim, aynı takvim ayı içerisinde ikinci kez dolunay meydana gelmesini ifade ediyor.

Ay'ın döngüsü ile takvim aylarının uzunluğu arasındaki fark nedeniyle zaman zaman bir ay içerisinde iki dolunay görülebiliyor. Ortalama olarak iki ila üç yılda bir gerçekleşen bu olay, gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Uzmanlar, bu yıl yaşanan takvim dizilimi nedeniyle gökyüzünde alışılmışın dışında toplam 13 dolunay gözlemleneceğini belirtiyor. Bu durum da Mavi Ay oluşumunun ortaya çıkmasını sağlıyor.

MİKRO AY NEDİR?

Bu gece yaşanacak olayın ikinci dikkat çekici yönü ise Ay'ın "Mikro Ay" evresinde olması.

Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü tam bir daire üzerinde değil, eliptik bir yörüngede gerçekleştiriyor. Bu nedenle bazı dönemlerde Dünya'ya yaklaşırken bazı dönemlerde daha uzak noktalara ulaşıyor. Dolunayın Ay'ın en uzak konumlarına yakın bir zamanda gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan görüntü "Mikro Ay" olarak adlandırılıyor.

Bu geceki dolunay sırasında Ay'ın Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklıkta olacağı ifade ediliyor. Bu nedenle gökyüzündeki görüntüsü normal dolunaylara kıyasla biraz daha küçük ve daha soluk olacak.

YILIN EN KÜÇÜK DOLUNAYI GÖRÜLECEK

Astronomi uzmanlarına göre bu geceki dolunay, 2025 yılının en küçük görünen dolunayı olma özelliğini taşıyor. Ancak bu küçülmenin çıplak gözle kolaylıkla fark edilmesi beklenmiyor.

Uzmanlar, normal dolunay ile Mikro Ay arasındaki boyut farkının gözlem koşullarına bağlı olarak oldukça sınırlı hissedileceğini, buna rağmen olayın bilimsel açıdan önemli bir gök olayı olduğunu vurguluyor.

SÜPER AY'IN TAM KARŞITI

Mikro Ay, son yıllarda sıkça gündeme gelen "Süper Ay" olayının tam tersi olarak tanımlanıyor.

Süper Ay sırasında dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu döneme denk geliyor ve bu nedenle daha büyük ve daha parlak görünüyor. Mikro Ay'da ise durum tersine dönüyor; Ay daha uzak olduğu için gökyüzünde biraz daha küçük ve daha sönük bir görüntü oluşturuyor.

Bu nedenle bu geceki dolunay, yılın en uzak ve en küçük dolunayı olarak astronomi kayıtlarında yer alacak.

BENZER BİR OLAY İÇİN 2053 YILINA KADAR BEKLEMEK GEREKECEK

Mavi Ay ve Mikro Ay olayları tek başlarına belirli aralıklarla yaşansa da her ikisinin aynı anda gerçekleşmesi oldukça nadir görülüyor.

Astronomi uzmanlarının hesaplamalarına göre bir sonraki Mavi Ay 2028 yılında gözlemlenecek. Mikro Ay ise çok daha kısa süre içerisinde yeniden yaşanacak. Ancak iki olayın aynı dolunayda buluşması için gökyüzü meraklılarının uzun süre beklemesi gerekecek.

Uzmanlar, Mavi Ay ve Mikro Ay'ın yeniden aynı anda meydana geleceği tarihin 2053 yılı olduğunu belirtiyor. Bu da söz konusu gök olayını daha da özel hale getiriyor.

AY GERÇEKTEN MAVİ OLACAK MI?

"Mavi Ay" ismi birçok kişide Ay'ın renginin değişeceği düşüncesini oluştursa da bu doğru değil. Bu gece görülecek dolunayın rengi her zamanki gibi beyazımsı ve sarı tonlarında olacak.

Bununla birlikte tarihte bazı olağanüstü doğa olaylarının ardından Ay'ın gerçekten maviye yakın tonlarda görüldüğü biliniyor. En dikkat çekici örneklerden biri, 1883 yılında meydana gelen Krakatoa Yanardağı Patlaması sonrasında yaşanmıştı. Atmosfere yayılan yoğun volkanik partiküller, ışığın kırılma biçimini değiştirerek Ay'ın maviye yakın görünmesine neden olmuştu.

Bilim insanları, bu gece gözlemlenecek dolunayın ise yalnızca astronomik adı nedeniyle "Mavi Ay" olarak anıldığını, renk açısından herhangi bir farklılık göstermeyeceğini belirtiyor.

GÖZLER BU GECE GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Nadir görülen iki gök olayının aynı anda yaşanacak olması nedeniyle astronomi meraklılarının gözleri bu gece gökyüzüne çevrilecek. Hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde dolunay, çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Her ne kadar Ay normalden biraz daha küçük görünse de, Mavi Ay ve Mikro Ay'ın aynı gecede buluşması, gökyüzü tutkunlarına uzun yıllar hatırlanacak özel bir gözlem fırsatı sunacak.