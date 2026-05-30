Gökyüzünde kabin memuru, karada maratoncu: Gül Erdemir'in iki zorlu yolculuğu

Eğitim hayatını Mütercim Tercümanlık ve Halkla İlişkiler alanında tamamladıktan sonra havacılığa yönelen Gül Erdemir, 2021 yılında kabin memurluğuna adım attı. 2024 itibarıyla AJet bünyesinde görev yapan Erdemir, aynı zamanda Türk Hava Yolları Spor Kulübü çatısı altında maraton koşarak profesyonel spor hayatını da sürdürüyor. İki farklı alandaki yoğun tempoya rağmen performansını koruyan genç kabin memuru, disiplinli yaşamıyla örnek gösteriliyor.

HEM GÖKYÜZÜNDE HEM PARKURLARDA YOĞUN TEMPO

Mesleği gereği ayda ortalama 100 saat uçuş gerçekleştiren Gül Erdemir, buna ek olarak haftada 75 ila 80 kilometre arasında koşu yapıyor. Bu yoğun tempo, yılda yaklaşık 3 bin kilometreyi aşan bir antrenman hacmine karşılık geliyor.

Erdemir, bu düzenin kendisine hem fiziksel dayanıklılık hem de zihinsel disiplin kazandırdığını belirtiyor. Spor ve mesleğin birbirini tamamladığını ifade eden Erdemir, her iki alanda da istikrarlı bir gelişim hedefliyor.

MARATON DİSİPLİNİ MESLEK HAYATINA YANSIYOR

Maraton koşusunun kendisine en büyük katkısının “devamlılık ve sabır” olduğunu vurgulayan Erdemir, stresli uçuşlarda bu bakış açısını kullandığını ifade ediyor.

Erdemir, “Başlayan her şeyin biteceğini bilmek bana güç veriyor. Zor bir uçuş sırasında da bunu kendime hatırlatıyorum. Ya da tam tersi, güzel bir uçuş anında o anı daha bilinçli yaşamamı sağlıyor” sözleriyle sporun mesleğine etkisini anlatıyor.

ULUSLARARASI YARIŞLAR VE DERECELER

Türk Hava Yolları Spor Kulübü adına çeşitli yarışmalara katılan Erdemir, önemli dereceler de elde etti. Avrasya Maratonu’nda kendi kategorisinde birincilik kazanan genç sporcu, Barcelona Maratonu’nda ise ilk 10’a girerek dikkat çekti.

Bu başarıların kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Erdemir, hem Türkiye’yi hem de çalıştığı kurumu temsil etmenin gurur verici olduğunu ifade ediyor.

“İSTİKBAL GÖKLERDEDİR” İNANCINI YAŞATIYOR

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdemir, inandıkları yolda cesur olmaları gerektiğini vurguluyor. Havacılığın kendisi için bir meslekten çok daha fazlası olduğunu belirten kabin memuru, her uçuşun yeni bir deneyim olduğunu söylüyor.

“İstikbalin göklerde olduğuna inanan bir Türk kadınıyım” diyen Erdemir, hem spor hem de havacılık kariyerini aynı disiplinle sürdürdüğünü ifade ediyor.

KABİN MEMURLUĞU BİR MESLEKTEN DAHA FAZLASI

31 Mayıs Kabin Memurları Günü kapsamında meslektaşı Kenan Karışık ile birlikte açıklamalarda bulunan Erdemir, kabin memurluğunun büyük sorumluluk gerektirdiğini belirtiyor.

Kabin memurluğunu “insanlara dokunulan bir meslek” olarak tanımlayan Karışık ise futbolculuk kariyerinin ardından havacılığa geçiş sürecini anlatarak, bu mesleğin ancak severek yapılabileceğini vurguluyor.

İKİ FARKLI DÜNYADA ORTAK NOKTA: DİSİPLİN VE İNSAN ODAKLI OLMAK

Hem Gül Erdemir hem de Kenan Karışık, havacılığın yoğun temposuna rağmen insan odaklı yaklaşımın en önemli unsur olduğunu ifade ediyor. Farklı geçmişlerden gelen iki kabin memuru da, mesleğin sabır, sorumluluk ve güçlü iletişim gerektirdiğini dile getiriyor.

Gökyüzü ile maraton parkurlarını aynı yaşam çizgisinde buluşturan Gül Erdemir ise hem sporcu kimliği hem de kabin memurluğu ile dikkat çeken örnek bir başarı hikâyesi ortaya koyuyor.