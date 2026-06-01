Gökyüzündeki patlama Amerkalıları korkuttu: Kaynağı meteor çıktı

ABD'nin New England bölgesinde hafta sonu yaşanan sıra dışı olay, yüzlerce kişinin aynı anda duyduğu güçlü bir patlama sesiyle başladı.

Evlerin camlarını titreten, bazı bölgelerde deprem ya da patlama paniğine neden olan sesin kaynağına ilişkin merak edilen soruya yanıt ise NASA'dan geldi.

Uzay ajansı, Massachusetts ve New Hampshire semalarında parçalanan bir meteorun, bölgede yankılanan sonik patlamaya neden olduğunu duyurdu.

PARLAK ATEŞ TOPU UYDULAR TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

NASA'nın açıklamasına göre olay, cumartesi günü yerel saatle 14.06 sıralarında meydana geldi. Hem görgü tanıkları hem de ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) ait GOES-19 hava gözlem uydusu, gökyüzünde olağanüstü parlaklıkta bir ateş topu kaydetti.

Uzmanların yaptığı incelemeler, meteorun Massachusetts'in kuzeydoğusu ile New Hampshire'ın güneydoğusu üzerinde yaklaşık 64 kilometre yükseklikte parçalandığını ortaya koydu.

300 TON TNT'YE EŞ DEĞER ENERJİ AÇIĞA ÇIKTI

NASA, meteorun atmosferde dağılması sırasında ortaya çıkan enerjinin yaklaşık 300 ton TNT'nin patlama gücüne denk geldiğini belirtti. Uzay ajansı, bölge sakinlerinin duyduğu yüksek sesin de bu devasa enerji boşalmasından kaynaklandığını açıkladı.

Uzmanlar, atmosferde büyük hızlarla ilerleyen göktaşlarının parçalanması sırasında oluşan şok dalgalarının, yüzlerce kilometre uzaklıktan dahi duyulabilecek güçlü seslere neden olabileceğine dikkat çekiyor.

BOSTON'DA EVLER SARSILDI, TELEFONLAR KİLİTLENDİ

Patlama sesi özellikle Massachusetts'in doğu kesimlerinde yoğun şekilde hissedildi. Başta Boston olmak üzere birçok kentte vatandaşlar evlerinin sarsıldığını, pencerelerin titreştiğini ve kısa süreli panik yaşandığını bildirdi.

Olayın ardından polis, itfaiye ve acil yardım hatlarına çok sayıda ihbar ulaştı. Bazı vatandaşlar bölgede patlama meydana geldiğini düşünürken, bazıları ise deprem olabileceği yönünde endişe yaşadı.

İLK İHTİMAL DEPREM VEYA YILDIRIMDI

Sesin kaynağı ilk etapta bilinmediği için uzmanlar farklı senaryolar üzerinde durdu. NBC10 meteoroloğu Pamela Gardner, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede olayın bir "bolid", yani atmosferde ilerleyen son derece parlak bir meteorla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Gardner paylaşımında, "Boston çevresinde uydu sistemleri yıldırım benzeri bir sinyal algıladı ancak bölgede yıldırım yoktu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu kayıtlarında da herhangi bir deprem görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme, daha sonra NASA'nın açıkladığı verilerle büyük ölçüde doğrulanmış oldu.

YETKİLİLER HASAR TESPİT EDEMEDİ

Bölge genelinde yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar tespit edilmedi. Polis ve itfaiye ekipleri, sesin çok geniş bir alanda duyulmasına rağmen kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Yetkililer, olayın tamamen doğal bir gök olayı olduğunu ve vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir risk bulunmadığını açıkladı.

GÖKTAŞLARI ATMOSFERDE SIK SIK PARÇALANIYOR

Astronomi uzmanları, Dünya'nın her gün binlerce küçük göktaşı ve meteor parçasıyla karşılaştığını, bunların büyük bölümünün atmosfere girdikten sonra yanarak yok olduğunu belirtiyor. Ancak zaman zaman daha büyük cisimlerin atmosferde parçalanması, New England örneğinde olduğu gibi güçlü ışık ve ses olaylarının yaşanmasına neden olabiliyor.

NASA'nın son açıklamasıyla birlikte New England sakinlerini endişelendiren gizemli patlama sesinin sırrı çözülmüş oldu. Gökyüzünde saniyeler içinde yaşanan bu kozmik olay, bölgede günün en çok konuşulan konusu haline geldi.