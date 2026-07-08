Google duyurdu: İşte Pixel 11 modellerinin tanıtılacağı tarih

Teknoloji devi Google, yeni nesil akıllı telefon modelleri ve yeni akıllı saati için resmi davetiyeleri katılımcılara dağıtmaya başladı.

Yapılan paylaşımlara göre merakla beklenen dev lansman etkinliği 12 Ağustos tarihinde New York'ta gerçekleştirilecek.

GOOGLE PIXEL 11 SERİSİ İÇİN GÖRKEMLİ GÖSTERİ HAZIRLIĞI

Etkinlikte Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve katlanabilir yapıdaki Pixel 11 Pro Fold modelleri vitrine çıkacak.

Sızan davetiyelere göre bu lansman, tıpkı geçen yıl düzenlenen Pixel 10 serisi tanıtımı gibi görkemli bir sahne gösterisi formatında yapılacak.

Sadece belirli sayıda özel konuğa gönderilen davetiyelerin ardından, yeni telefon serisinin 12 Ağustos'ta hemen ön satışa açılması bekleniyor.

Teknoloji meraklıları, yeni nesil cihazların tüm teknik detaylarını bu özel gecede doğrudan öğrenme fırsatı yakalayacak.

PIXEL WATCH 5 SATIŞ TARİHİ GECİKEBİLİR

Büyük gecede yeni akıllı telefon ailesinin yanı sıra akıllı saat pazarı için geliştirilen Pixel Watch 5 modeli de resmi olarak gösterilecek.

Ancak, yeni nesil akıllı saatin, telefon modelleriyle aynı dönemde raflardaki yerini almama ihtimali bulunuyor.

Bir önceki nesil olan Pixel Watch 4 modelinin geçtiğimiz yıl eylül ayında piyasaya sürülmüş olması, bu gecikme tahminlerini doğrudan destekliyor.