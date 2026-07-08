Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

Magazin dünyasını sarsan ölüm...

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Işıl" rolüyle tanınan Ece İrtem, geçtiğimiz ay yaşamını yitirdi.

35 yaşındaki oyuncunun ilk olarak kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtilmiş, daha sonra Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine yeniden otopsi yapıldı.

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.

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