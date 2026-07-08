Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
Kadıköy'de yaşadığı evde ölü bulunan oyuncu Ece İrtem'in Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde 'alkol zehirlenmesi' nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
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Magazin dünyasını sarsan ölüm...
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği "Işıl" rolüyle tanınan Ece İrtem, geçtiğimiz ay yaşamını yitirdi.
35 yaşındaki oyuncunun ilk olarak kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtilmiş, daha sonra Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı iddia edilmişti.
Bunun üzerine yeniden otopsi yapıldı.
ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Ece İrtem'in 'Alkol zehirlenmesi'nden hayatını kaybettiği belirlendi.
Ece İrtem'in ölümünde yeni iddia: Maymun ısırığı gündemde Ece İrtem'in son görüntüleriyle ilgili avukatından açıklama: Annesi midesinin ağrıdığını söyledi Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Çok alkol alıyordu Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)