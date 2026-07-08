Türkiye ile İngiltere arasında savunma ve güvenlik ortaklığı anlaşması

Tarihi zirvede yeni anlaşmalar...

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi unutulmayacak anlara sahne oldu.

Zirve kapsamında çok sayıda lider birbirleri ile görüşmeler gerçekleştirirken önemli anlaşmalar imzalandı.

ERDOĞAN İLE STARMER GÖRÜŞTÜ

Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

İki isim görüşmede daha önce basına yansıyan anlaşma için resmi imzaları attı.

GÜVENLİK VE SAVUNMA ORTAKLIĞI ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer arasındaki görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

İki liderin anlaşmaya imza attığı anlara ait kareler de paylaşıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin açıklama yayınlandı.

Yapılan duyuruda "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, bugün Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi marjında, güçlü stratejik ortaklıklarında önemli bir dönüm noktasını teşkil eden yeni bir Güvenlik ve Savunma Ortaklığı imzalamışlardır." denildi.

GÜVENLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEK

Açıklamada söz konusu ortaklığın, Avrupa-Atlantik güvenlik ortamının değişen dinamikleri karşısında, Avrupa’nın önde gelen iki NATO Müttefiki olarak iş birliklerini daha da güçlendirme ve kurumsallaştırma yönündeki müşterek kararlılıklarını yansıttığı ifade edildi.

Ortaklığın ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın; caydırıcılık ve savunma, askerî iş birliği, savunma sanayii ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele, dayanıklılık ve sivil hazırlık ile uzay dahil olmak üzere güvenlik ve savunma politikalarının siyasi-askerî boyutlarında, yeni mekanizmalar aracılığıyla istişarelerini derinleştirmek suretiyle iş birliklerini güçlendirmelerine imkân tanıyacağı vurgulandı.

GÜÇLÜ TAAHHÜTLER YENİDEN TEYİT EDİLDİ

Türkiye ve İngiltere'nin, Avrupa-Atlantik güvenliğine eşsiz ve ikame edilemez katkılar sağladığı belirtilirken iki ülkenin, Müttefiklik dayanışması ile müşterek sorumluluk anlayışı temelinde ve daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşası için daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönelik ortak taahhütlerini yeniden teyit ettiği duyuruldu.

Bu ortaklığın imzalanmasının, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşmasına yönelik güçlü taahhütlerini yeniden teyit etmesi olduğu belirtildi.