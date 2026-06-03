Gözleriniz kaşınıyor, sürekli hapşırıyorsanız sebebi polenler olabilir

Türkiye, mevsim normalleriyle birlikte rüzgarların da etkisiyle yoğun bir polen akımının etkisi altına giriyor.

Türkiye, mevsim normallerine dönüş ve rüzgarların etkisiyle birlikte yoğun bir polen taşınımının etkisi altına giriyor. Özellikle önümüzdeki günlerde yurdun birçok bölgesinde hissedilmesi beklenen polen yoğunluğu, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

Uzmanlar, polenlerin havada uzun süre asılı kalabildiğini ve özellikle sabah saatlerinde yoğunluğunun arttığını belirterek alerjisi bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polen alerjisinin ilk belirtileri

Meteoroloji kaynağı Hava Forum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre polen yoğunluğunun artmasıyla birlikte şu belirtiler görülebilir:

Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık

Burunda kaşıntı

Art arda hapşırma nöbetleri

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Boğazda yanma ve tahriş hissi

Hapşırma

Kimler daha fazla etkileniyor?

Polen alerjisi özellikle alerjik rinit, saman nezlesi ve astım hastalarında daha belirgin belirtilere yol açabiliyor. Çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler risk grubunda yer alıyor.

Uzmanlardan uyarı

Memorial Ataşehir ve Şişli Hastaneleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, polenlerin bitkilerin çoğalmasına aracılık eden ve alerjik reaksiyonlara neden olabilen protein yapısındaki çiçek tozları olduğunu belirtiyor. Özşeker'e göre ilkbahar ayları polenlerin en yoğun görüldüğü dönemlerin başında geliyor. Ayrıca Türkiye'de bazı ağaç türleri şubat ayından itibaren polen yaymaya başlarken, çayır ve çimen polenleri ilkbahardan başlayıp sonbahara kadar havada kalabiliyor. (kaynak)

Türkiye'de en yaygın alerjiye neden olan polenler ve dönemleri

Uzmanlara göre Türkiye'de polen kaynaklı alerjilerin büyük bölümü ilkbahar ve yaz aylarında görülüyor. Bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte en yaygın polen türleri ve etkili oldukları dönemler şöyle:

Çayır otları (kılçıksız brom, domuz ayrığı): Ot polenleri grubunda yer alıyor. Türkiye genelinde en yaygın alerji nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Polen dönemi nisan-temmuz ayları arasında sürüyor.

Çimen polenleri: Ülke genelinde yaygın olarak görülüyor. Alerjik rinit vakalarının önemli bir kısmından sorumlu tutuluyor. Polen dönemi nisan-temmuz ayları arasında etkili oluyor.

Zeytin ağacı: Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayanları etkiliyor. Polen yoğunluğu nisan-haziran döneminde zirveye ulaşıyor.

Meşe ağacı: Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yaygın olarak bulunuyor. Polen dönemi mart-mayıs ayları arasında görülüyor.

Çınar ağacı: Büyük şehirlerde sık rastlanan çınar ağaçları özellikle ilkbaharda yoğun polen salıyor. Polen dönemi mart-mayıs ayları arasında devam ediyor.

Huş ağacı: Alerjiye neden olan önemli ağaç türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Polen dönemi mart-mayıs ayları arasında yaşanıyor.

Kavak ve söğüt ağaçları: Şehir merkezleri ile akarsu kenarlarında sık görülüyor. Polen dönemi şubat-nisan ayları arasında etkili oluyor.

Kızılçam ve karaçam: Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunuyor. Polen dönemi mart-nisan aylarında görülüyor.

Ayçiçeği: Trakya ve İç Anadolu'da yaygın olarak yetiştiriliyor. Polen dönemi haziran-ağustos ayları arasında devam ediyor.

Pelin otu: Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde alerjik şikayetlere neden olabiliyor. Polen dönemi temmuz-eylül ayları arasında sürüyor.

Haziran ayında hangi polenler etkili?

Uzmanlara göre haziran ayında en yoğun görülen polenler çayır otları, çimen polenleri, zeytin ağacı polenleri ve ayçiçeği polenleri oluyor. Bu nedenle özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerin önümüzdeki haftalarda göz kaşıntısı, hapşırma, burun akıntısı ve boğaz yanması gibi belirtilere karşı dikkatli olması öneriliyor.