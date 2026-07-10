Göztepe, eski futbolcularından para kazanmaya devam ediyor

Süper Lig'de transferde son olarak Ludogorets'ten renklerine bağladığı Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, vitrine çıkarıp geçen sezon başında rekor bedelle sattığı yabancılarından para kazanmaya devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göz-Göz, eski Brezilyalı futbolcularından gelir elde ediyor.

EMERSONN'DAN 5.6 MİLYON EURO GELİR

Geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'a 3.2 milyon euroya sattığı 21 yaşındaki santrfor Emersonn'un 28+3 milyon euroya Premier Lig takımı Ipswich Town'a gitmesiyle 5.6 milyon euro almaya hak kazanan sarı-kırmızılılar, Romulo'dan da bonus olarak 500 bin euro kazandı.

ROMULO KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

1'inci Lig'de yer aldığı dönemde Brezilya'dan keşfedip, Süper Lig'de parlattığı Brezilyalı golcü Romulo'yu geçen sezon Leipzig'e Türk futbolunun bonservis rekorlarından olan 20+5 milyon euroya satan Göztepe, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılması sonucu ilk bonusunu aldı.

Ayrıca İzmir ekibinin Sambacı'nın geçen sezon aldığı sürelerden dolayı da Leipzig'den para kazanacağı kaydedildi.

Yeni sezonda da bonus bekleyen Göztepe, Leipzig ve 24 yaşındaki Romulo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansa göre kasasını dolduracak.