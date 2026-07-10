“Sevdam Karadeniz” ne zaman başlayacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Karadeniz'in büyüleyici atmosferini ekranlara taşımaya hazırlanan "Sevdam Karadeniz" için geri sayım başladı. Mia Yapım imzalı dizinin ekibi, çekimler öncesindeki son hazırlık olan okuma provalarını tamamladı.

Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek’in oturduğu yapım, 18 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak ilk çekimlerle sete merhaba diyecek.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin çekimleri, ilerleyen aşamalarda Trabzon’a taşınarak bölgenin eşsiz dokusuyla devam edecek.

Sevdam Karadeniz konusu nedir?

Özge Korkmaz ve Yeşim Gülay'ın kaleminden çıkan dizi, Hafise (Ayşegül Günay) ve Durali (Şerif Erol) arasındaki düşmanlığın, torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan'ı (Damlasu İkizoğlu) nasıl bir çıkmaza soktuğunu izleyiciyle buluşturacak.

Dizinin hikayesinde, zoraki bir evliliğin gölgesinde sırlar, intikam yeminleri ve yasak aşklar birbirine karışıyor. Ailelerinin kaderini değiştirecek kritik bir seçimle karşı karşıya kalan Kuzey ve Zeyşan, izleyicileri hem dramatik hem de tutkulu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosu şekillendi

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Emre Bulut, Ayşen Sezerel, Mustafa Kırantepe, Hivda Zizan Alp, Leya Kırşan, Berfe Sancak, Enes Demirkapı, Furkan Aksoy, Erman Cihan gibi isimler yer alıyor.