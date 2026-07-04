Grönland Başbakanı Nielsen: Donald Trump, Grönland'ı ele geçirme fikrinden vazgeçti

Grönland hakkında yeni iddialar...

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren Grönland'ın ABD'ye katılmasını istediğini açıkça belirtmişti

Bu kapsamda çeşitli denemeler ve diplomatik temaslar yürütse de Donald Trump istediğini alamamıştı

Bu kapsamda Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen tarafından yeni bir iddia atıldı

"2 YILDIR ÇOK CİDDİ BASKILARA MARUZ KALIYORUZ"

Fransa'da bir oturumda konuşan Frederik Nielsen, Trump'ın Grönland'ı ele geçirme isteğiyle ilgili soru gelmesi üzerine, “Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar, kabul edilemez baskılar.” ifadelerini kullandı.

Nielsen, baskıların henüz sona ermediğini fakat ABD ile Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını söyledi.

"ORTAKLIKLAR GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini ve bulundukları bölgede güvenliği sağlamak istediklerini aktaran Başbakan Nielsen, “Demokrasinin yanı sıra uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gibi ilkelere sahip ülkelerle ortaklıklar geliştirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

"DONALD TRUMP'IN İLHAK ETME FİKRİNDEN VAZGEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Nielsen, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine destek sağladığını hatırlatarak, “Üç gün önce ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi, bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi ancak baskı hala burada.” diye konuştu.

"SATILIK DEĞİLİZ"

Grönland'ın daima AB'nin yanında olacağını kaydeden Başbakan Nielsen, “Grönland, Fransa ile Nordik ülkeleri, Danimarka ve NATO'nun yanında olmak istiyor. Grönland, kendi kaderini tayin etme hakkından asla vazgeçmeyecek, asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz.” değerlendirmesini yaptı.