Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den cezaevinde ilk kare

Arabesk müziği güçlü sesi şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

İlk incelemelerde olayın kaza ya da intihar olabileceği değerlendirilirken, yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni deliller dosyanın seyrini değiştirdi.

Adli Tıp raporlarında sanatçının kanında 3.53 promil alkol bulunduğu belirtilirken, bilirkişi incelemelerinde düşüş şeklinin dış müdahale ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

ARKADAŞININ İFADESİ "CİNAYET" DEDİ

Soruşturmanın önemli noktalarından biri ise olay gecesi evde bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu’nun ifadesi oldu.

Savcılığa konuşan tanık, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine bilinçli şekilde fazla alkol içirdiğini ve çıkan tartışma sırasında Güllü’yü bacaklarından tutarak aşağı ittiğini öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Tuğyan Ülkem Gülter ise annesinin, deterjan nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek düştüğünü savundu.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNIN DA İFADESİNE BAŞVURULDU

Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter de, 17 Aralık 2025'te Yalova Adliyesine gelerek savcılıkta ifadesini verdi.

İfade işlemlerinin ardından kapıda kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan oğul Gülter, ablasının, erkek arkadaşını çok sevdiğini anlatarak şunları söylemişti:

“Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama K. için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. K. için her şeyi yapabilir. Ablamla Bircan arasındaki, ben ilk kez televizyondan öğrendim. Fakat ablamın B'ye yazdığı söylenen mesajları okuduğumda 'bunlar ablamın cümlesidir' dedim. Ablam bu mesajları B'ye net olarak atmış. Ben Tuğyan'a bu olaydan sonra kendisine annemi düşerken görüp görmediğini sorduğumda, bana annemin camdan düşerken ayağını ya da elbisesinin bir kısmını gördüğünü söylemişti. Bir de en son çalan şarkı 'Annemin sahneden iniş şarkısı değil mi?' diye sordum. O da 'Evet, malkata' dedi. Malkatayı nasıl çaldıklarını, kimin istediğini Tuğyan'a sormamıştım. Ancak 2-3 gün önce ben Ç. ablaya 'Ablam bu malkatayı başka günlerde dinler miydi, olay anında niye malkatayı açmışlar' gibi kuşkumu giderecek sorular sormuştum. Ç. abla da bana ablamın da bu şarkıyı ara ara dinlediğini söyledi. Annem malkatayı çok severdi. Malkata açık olduğu için o odaya gitti diye düşünüyorum. Çünkü malkata şarkısına dayanamazdı. Annemin malkatayı sevdiğini, bu şarkıya dayanamadığını herkes bilir. Zaten annem oynama seslerini de duymuş olabilir. Odaya gitme sebebi bu olabilir.”

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

9 Aralık 2025 tarihinde İstanbul’da valizleriyle birlikte yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gebze Cezaevi’ne gönderildi.

CEZAEVİNDEN İLK KARE

Aylardır cezaevinde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in cezaevindeki son görüntüsü paylaşıldı.

Avukatı aracılığıyla çekildiği düşünülen karede Gülter'in aldığı kilo dikkat çekti.

Gülter'in ayrıca fotoğraf çektirmek için makyaj yaptığı da görüldü.