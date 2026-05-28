Gümüşhane’de dinamit deposuna düşen inek, kurbanlık olarak kesilemedi

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde besicilikle uğraşan Ömer Faruk Kesler’e ait kurbanlık inek, sekiz gün önce otladığı sürüden ayrılarak kayboldu.

Kesler'in günlerce ormanlık ve dağlık alanlarda yaptığı, jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamadı.

DİNAMİT DEPOSUNDA BULUNDU

Boynunda çan olmasına rağmen günlerce sesi duyulmayan hayvan, uzaklarda aranırken kaybolduğu bölgenin hemen yakınında, eski bir baraj şantiyesinden kalan dinamit deposunda bitkin halde bulundu.

Bölgede sürüyü otlatan çobanın sesini duymasıyla fark edilen inek için kurtarma çalışması başlatıldı.

8 GÜN MAHSUR KALDI

8 gün boyunca mahsur kaldığı yerde hiçbir şey yemeden, sadece yağan yağmur sularını içerek hayata tutunduğu belirtilen inek, bölgeye çağrılan iş makinesiyle düştüğü yerden deponun duvarları yıkılarak çıkarıldı.

Özgürlüğüne kavuşan inek serbest kaldığı anda çimende otlayıp karnını doyurdu.

"ZAYIFLADIĞI İÇİN KURBAN OLARAK KESİLMESİNDEN VAZGEÇTİK"

İneğin sahibi Ömer Faruk Kesler “Günlerce her yerde aradık. Yakın uzak her yere baktık. Ama nasip böyleymiş. Yakınımızda bulduk. Çok zor günler geçirdiğine eminim. Şükürler olsun bulduk. Çok zayıfladığı için kurban olarak kesilmesinden de vazgeçtik” dedi.