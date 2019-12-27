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Gümüşhane'de köpeğe çarpmak istemeyen araç takla attı

Gümüşhane'de yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın takla atması sonucunda 2 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2019 - 05:30..
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden arkadaşıyla birlikte ilçeye bağlı Gümüşgöze Beldesine giden ve sürücülüğünü Hüseyin Kaya’nın (32) yaptığı 17 LN 963 plakalı otomobil, karayolunda ilerlerken Köycük köyü yol ayrımına geldiğinde birdenbire önüne yavru köpek çıktı.

Gümüşhane'de köpeğe çarpmak istemeyen araç takla attı

TAKLA ATTI

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevra sonucu araç kontrolden çıktı. Taklan atan araç yoldan yaklaşık 10 metre mesafede ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bülbül (28) yaralandı.

Gümüşhane'de köpeğe çarpmak istemeyen araç takla attı

2 KİŞİ YARALANDI

Yol kenarındaki aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de köpeğe çarpmak istemeyen araç takla attı

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