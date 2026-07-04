Gün Sazak'ın oğlu İngiliz büyükelçiyle görüşmeyi anlattı: Tam bir et beyinli

Ülkücüler onu Türk siyasetinin namusu olarak tanımlıyor...

Gün Sazak, siyasete atıldığı tarihten itibaren Cumhuriyet tarihinin en başarılı bakanları arasında yer alıyor.

ŞEHİT EDİLDİ

Süleyman Demirel başkanlığında 1977 senesinde gerçekleşen seçimlerden sonra oluşturulan 2. Milliyetçi Cephe Hükümetinin MHP’li Gümrük ve Tekel Bakanı olan Gün Sazak, evinin önünde sol örgütler tarafından çapraz ateşe alınarak şehit edildi.

Bakan olduktan sadece 6 ay sonra gümrüklerde yıllardır engellenemeyen yolsuzluğu bitiren Sazak’ın şehit edildiği 27 Mayıs, “Gün Sazak ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü” olarak ilan edildi.

İNGİLİZLERİN YAYIMLADIĞI SÖZDE BELGELER

Son dönemde ise Gün Sazak'ın ismi, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın geçmiş yıllara ait yayınladığı belgelerde yer alıyor.

Sözde belgelerde, İngiltere Dış İlişkiler Bakanlığı'nın 30 yıl sonra gizlilik kararını kaldırdığı 14 Mart 1980 tarihli dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Gün Sazak ve İngiliz Ankara Büyükelçisi arasında geçen görüşme tutanağı bulunuyor.

Belgelerde yer alan bilgiye göre, Gün Sazak'ın "İngiltere hükümetine gizli ilişki" teklifi yaptığı yer alıyordu.

OĞLU GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Seneler önce yayınlanan ve son günlerde tekrar gündem olan belgelerle ilgili Gün Sazak'ın oğlu Emin Ergün Sazak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Babasının İngiliz elçiyle yaptığı görüşmeyi doğrulayan oğul Sazak, görüşme sonrası detayları ilk kez paylaştı.

Görüşmeye ilişkin Sazak, şunları kaydetti:

"Sevgili babam Gün Sazak şu aralar servis edilen 'güya' gizli dokümanda anlatılan İngiliz büyük elçisiyle yaptığı görüşmeden sonra anneme şöyle demişti:

- İngiliz elçi tam bir et beyinli. Kendilerini hala imparatorluk sanıyorlar. Sovyet Rusya'nın Amerika'yla gizli ortaklığını görmezden geliyorlar. Kılıcın ucu kendi kıçlarına battığında çok geç olur. Böyle giderlerse her şeylerini kaybeder balıkçılıkla geçinen bir ada olurlar."

"TEK ÇIKAR YOLLARI TÜRKİYE/RUSYA SAVAŞI"

"Geçen 40 yıl sonra bu analizlerin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor." diyen Emin Ergün Sazak, "Şimdi İngiltere, Amerika’nın nasıl İngiltere'yi sattığını Ukrayna savaşı vasıtasıyla görerek yaşıyor. Rusya, Ukrayna'da İngiliz kurmaylarını saklandıkları deliklerde bulup öldürüyor. İngiltere doğumlu İsrail'in siyasi ölüm fermanı Amerikan kamuoyu tarafında imzalanıyor. Tek çıkar yolları Türkiye/Rusya savaşı ama yemezler…" ifadelerini kullandı.