Mazotu bıraktılar, dev otu yakmaya başladılar: Yakıt masrafları yüzde 80 düştü

Fransa'daki küçük bir köy, geliştirdiği sıra dışı yöntemle dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 780 kişinin yaşadığı Hangest-sur-Somme köyü, yıllarca kamu binalarını ısıtmak için mazot kullandı. Ancak yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle belediye farklı bir çözüm arayışına girdi.

Çözüm ise tarlalarda yetişen Miscanthus adlı dev enerji bitkisi oldu.

Faturalar yüzde 80'e yakın düştü

Köy, 2013 yılında kurulan biyokütle sistemiyle mazotu bırakarak tamamen Miscanthus bitkisini yakıt olarak kullanmaya başladı.

Daha önce yılda yaklaşık 20 bin litre mazot tüketen belediye, bunun için yaklaşık 20 bin avro harcıyordu. Yeni sisteme geçilmesinin ardından yıllık yakıt maliyeti 4 bin 300 avroya kadar geriledi.

Böylece köy her yıl yaklaşık 16 bin avro tasarruf sağlamayı başardı.

3 metreye kadar uzuyor

"Fil otu" veya "dev Çin kamışı" olarak da bilinen Miscanthus, Asya kökenli çok yıllık bir enerji bitkisi. Yaklaşık 3 metreye kadar uzayabilen bitki, kurutulduktan sonra biyokütle yakıtı olarak kullanılıyor.

Yüksek enerji değeri, düşük bakım ihtiyacı ve her yıl yeniden yetişebilmesi nedeniyle Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynakları arasında öne çıkıyor.

Çiftçiler de kazanmaya başladı

Köyde yılda yaklaşık 60 ton Miscanthus tüketiliyor. Bitki çevredeki çiftçiler tarafından yetiştiriliyor ve belediyeye satılıyor.

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