AK Partili Mehmet Baykan Meclis kavgasını Ensonhaber'e anlattı

TBMM'de gergin dakikalar...

Kabine'de yaşanan değişimin ardından Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı görevine ise Mustafa Çiftçi getirildi.

İki isim bakanlıklarda gerçekleştirilen devir teslim törenlerinin ardından TBMM'ye geldi.

YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Yemin etmek üzere salona gelen Çiftçi ve Gürlek CHP'li vekillerin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

CHP grubunun girişiminin ardından vekiller arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Öte yandan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, yaşananları Ensonhaber'e anlattı.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'ya konuşan Baykan, olayın çıkış nedeninin CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal olduğunu söyledi.

"TANAL'IN AKIN GÜRLEK'E YÖNELDİĞİNİ GÖRDÜK"

Tanal'ın kürsünün etrafından bir müdahale için dolaşmaya başladığını söyleyen Baykan, "Kürsünün etrafı sarılmıştı. Ben ve birkaç arkadaşım da bakanlarımızın yanına geçtik. Olası bir duruma karşı tedbir almak istedik. Kürsü önünde tartışmalı bir ortam oluşmuştu. CHP’li milletvekilleri geldi, bizim arkadaşlarımız ise kürsüyü yemin için hazır tutmaya çalışıyordu.

Bu sırada CHP Çanakkale Milletvekili Mahmut Tanal aramızda dolaşmaya başladı. Bazı arkadaşlarımız kendisine “Buradan çekilin” uyarısında bulundu. Tam o esnada Meclis Başkanvekilimiz yemin için daveti yaptı. Akın Gürlek kürsüye doğru ilerlerken, kalabalığın arasından Mahmut Tanal’ın kendisine doğru yöneldiğini gördük." dedi.

"MÜDAHALEYE İZİN VEREMEZDİK"

Yaptıkları hareketin bir zorunluluk olduğunu söyleyen Baykan, şu ifadeleri kullandı:

Bu hareketin bir müdahale amacı taşıdığını düşündük. Yıllarca futbol sahalarında ve tribünlerde bulunmuş biri olarak bu tür anlarda niyetin ne olabileceğini az çok kestirebilirim.



Sayın Gürlek, Cumhurbaşkanımız tarafından atanmış bir bakan olarak Meclis kürsüsünde yemin edecekti. Böyle bir ortamda müdahaleye izin veremezdik.

"BURNUNU YERE ÇARPMIŞ OLABİLİR"

Arbede sırasında yaşananlara da değinen Konya Milletvekili Baykan, "Mahmut Tanal’ın hamlesi sonrası ortam bir anda karıştı. Arkadaşlarımız müdahale etti, karşılıklı itişmeler yaşandı. Bu arbede sırasında Mahmut Tanal yere düştü. Ardından yeniden ayağa kalktı; o esnada burnunu yere çarpmış olabilir.

Görüntülere bakıldığında da görülecektir ki, arbede içinden çıkaran isim Ankara Milletvekilimiz Orhan Bey’dir.

Kargaşa anında kimin ne yaptığı net biçimde görülebilecek durumda değildim. Meclis’te muhalefetten de dostlarımız, arkadaşlarımız var. Yaşananların bu noktaya gelmesini elbette arzu etmezdik." şeklinde konuştu.

"TANAL'I YERDEN KALDIRAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ORHAN YEGİN'Dİ"

Gerilimi düşürme çabalarının CHP'li vekillerin müdahalesi ile engellendiğini söyleyen Baykan, "Dolayısıyla dışarıda kavga ederken bir yumruk almıştık. Burada sükûnet kaybolduysa, bunu yeniden tesis etmek adına her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Netice itibarıyla amaç, olayların daha da büyümesini engellemekti.

Arbede sırasında Mahmut Bey de vurdu, ona yönelik müdahaleler de oldu. O kargaşa içinde yere düştü. Yere düştüğünde kendisini kaldırıp arbede alanından çıkaran isim AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeni’dir. Görüntülerde bu durum açık şekilde görülecektir.

Bu esnada bazı CHP milletvekilleri de olayların büyümemesi için araya girdi. İtişmeler yaşansa da tarafların temel amacı tansiyonu düşürmekti. Biz de aradaki boşluğu kapatarak ortamı sakinleştirmeye çalıştık. Tüm bu gelişmelerin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi." dedi.

"OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYENİN MAHMUT TANAL OLDUĞUNU KANAATİNDEYİZ"

Son olarak Çağlar Cilara'nın "Yani şunu anlıyoruz, olayların fitilini ateşleyen Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Tanal mı oldu?" sorusuna yanıt veren Konya Milletvekili, şu ifadelere yer verdi: