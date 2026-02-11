Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege ve Doğu Akdeniz'de çözülemeyecek mesele yok

Beştepe'de kritik zirve...

Türkiye-Yunanistan 6'ncı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Daha sonra Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Miçotakis, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ayrıca iki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiniz. Sayın Başbakan'la görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık.

Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir.

Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle görüyorum. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız büyüme gibi, Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum." dedi.

Görüşmede ele alınan konuların yanı sıra bölgede yaşanan son gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"TİCARET HEDEFİMİZi 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Değerli basın mensupları ve kıymetli heyetler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başbakan Sayın Miçotakis ve heyetine, sizlerin huzurunda bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyorum.



Bildiğiniz üzere Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin beşinci toplantısı için Atina'yı 1 Aralık 2023'te ziyaret etmiştim. Bu ziyaretimde diyalog kanallarını açık tutmak ve ilişkilerimizi geliştirme noktasında mutabakatımızı Atina Bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.



Üst düzey temasların bu manada bizlere elverişli bir zemin sunduğunu görüyoruz. Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin ilişkilerimizin bahri zeminini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

BATI TRAKYA'DAKİ TÜRK AZINLIK

Bugün ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan'la bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.



Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan'la paylaştım.



Değerli basın mensupları, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşı karşıyadır. Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimiz olduğunu düşünüyoruz.

"BÖLGESEL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Sayın Başbakan'la Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz.



Bu konuda dünyanın önde gelen ülkeleri gibi bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor.



Bu tutumumuzu da savunmaya devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini konseyin gündeminde tutacağına inanıyorum.

SURİYE'NİN İSTİKRARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ