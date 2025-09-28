1 Ocak’ta başlıyor: ATM’lerde yeni sistem devreye giriyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı düğmeye bastı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, bankalar arası para transferlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme, özellikle yasa dışı bahis ağlarının finansal kanallarını kesmeye odaklanıyor.

MASAK’ın aldığı yeni tedbirlerle şüpheli para hareketleri daha yakından izlenecek, bankaların denetim yükümlülükleri artırılacak. Bu kapsamda başlatılacak olan açıklama zorunluluğuyla birlikte ATM’lerde o sistem devreye alınıyor.

1 OCAK’TA BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde göndericinin işlem için açıklama girmesi zorunluluğuyla birlikte en az 20 karakterden oluşması gerekecek.

Devreye girecek bu önem kapsamında bankalar, ATM’lerde yapılacak yüksek tutarlı para transferlerinde kullanıcıya “akıllı klavye” ekranı sunacak. Bu ekranda transferin gerekçesi yazılmadan işlem tamamlanamayacak.