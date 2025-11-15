100 bin TL faizsiz kredi: Bankalar belli oldu! İşte 0 faizli kredi seçenekleri...

- Kasım 2025'te DenizBank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası faizsiz kredi sunuyor.
- 3 ay vadeyle %0 faizli, 90.000 TL'ye kadar kredi ve nakit avans seçenekleri mevcut.
- Ekonomik koşullar nedeniyle bu masrafsız kredi fırsatları yoğun ilgi görüyor.
Kasım 2025 itibarıyla bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor.
Ekonomik koşullar nedeniyle nakit ihtiyacı artarken, kısa vadeli ve masrafsız kredi fırsatları vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor.
Başta DenizBank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası olmak üzere birçok banka, 3 aya kadar %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor.
İşte, Kasım ayına özel faizsiz kredi sağlayan bankalar ve şartları...
Akbank - Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %0,99
Vade: 6 Ay
Toplam Tutar: ₺100.000
DenizBank - Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 Ay
Toplam Tutar: ₺90.000
Kampanya İçeriği:
3 Ay vadeli 65.000 TL’ye kadar kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye kadar nakit avans
GetirFinans
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Ödeme: ₺9.891
Toplam Ödeme: ₺118.690
QNB Finansbank - Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 Ay
Toplam Tutar: ₺85.000
Kampanya İçeriği:
3 Ay vadeli 60.000 TL’ye kadar kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye kadar nakit avans
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 Ay
Toplam Tutar: ₺75.000
Kampanya İçeriği:
Sigortasız, masrafsız 50.000 TL’ye kadar kredi
25.000 TL’ye kadar taksitli avans
Enpara - Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: %0
Vade: 6 Ay
Toplam Tutar: ₺60.000