100 bin TL faizsiz kredi: Bankalar belli oldu! İşte 0 faizli kredi seçenekleri...

Kasım 2025 itibarıyla bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor.

Ekonomik koşullar nedeniyle nakit ihtiyacı artarken, kısa vadeli ve masrafsız kredi fırsatları vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Başta DenizBank, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası olmak üzere birçok banka, 3 aya kadar %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor.

İşte, Kasım ayına özel faizsiz kredi sağlayan bankalar ve şartları...

Akbank - Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0,99

Vade: 6 Ay

Toplam Tutar: ₺100.000

DenizBank - Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 Ay

Toplam Tutar: ₺90.000

Kampanya İçeriği:

3 Ay vadeli 65.000 TL’ye kadar kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye kadar nakit avans

GetirFinans

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Ödeme: ₺9.891

Toplam Ödeme: ₺118.690

QNB Finansbank - Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 Ay

Toplam Tutar: ₺85.000

Kampanya İçeriği:

3 Ay vadeli 60.000 TL’ye kadar kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye kadar nakit avans

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 Ay

Toplam Tutar: ₺75.000

Kampanya İçeriği:

Sigortasız, masrafsız 50.000 TL’ye kadar kredi

25.000 TL’ye kadar taksitli avans

Enpara - Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0

Vade: 6 Ay

Toplam Tutar: ₺60.000