Ankara'da özel bir jet ile bağlantı koptu

Başkentte sıcak saatler...

Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi iş jeti ile kalkış sonrası temas kesildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: "LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VE HEYETİ VARDI"

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu bilgileri verdi:

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.



Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

TÜRKİYE'YE HAVA SAHASINDA YAŞANAN HAREKETLİLİK

Manyas ilçesinde menşei belirlenemeyen insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düşmüştü.

Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan ve güvenlik güçlerine teslim edilen İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti.

KOCAELİ'YE RUS İHASI DÜŞMÜŞTÜ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda düşen Rus yapımı Orlan sınıfı insansız hava aracı (İHA), yerel bir vatandaş tarafından baltayla ağaçtan indirilmişti.